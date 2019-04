Il Fvg sempre più slow, torna l'E-bike tour con le bici a pedalata assistita

Ritorna, ampliata, l'edizione 2019 dell'E-bike tour Fvg, raduno cicloturistico per le biciclette a pedalata assistita che sta riscuotendo sempre maggiore successo. Per questa terza edizione le tappe salgono ad 8 e coinvolgeranno diverse località della regione.

Le tappe

Si parte da Trieste il prossimo 28 aprile per concludersi il 31 agosto e il 1° settembre sul monte Matajur passando per Cividale del Friuli il 12 maggio, Caneva il 14 luglio, Tolmezzo il 21 luglio, Ovaro il 28 luglio, Piancavallo il 4 agosto e Grado il 17 e il 18 agosto. Ad illustrare l'appuntamento sono intervenuti oggi in conferenza stampa a Udine, la Regione, rappresentata dall'assessore al Turismo, il direttore generale di Promoturismo Fvg Lucio Gomiero, il promotore e coordinatore dell'iniziativa Enzo Cainero oltre ai rappresentanti delle associazioni coinvolte nell'organizzazione.

Turismo slow

Per l'amministrazione regionale, l'e-bike è un tema importante ed è coerente con il sistema territoriale e turistico regionale tanto da essere inserito nel piano strategico di Promoturismo Fvg. Il turismo slow in crescita e la varietà di biciclette presenti (mountain bike, da corsa, e-bike), scelte a seconda delle motivazioni del viaggio, permettono di coinvolgere una più ampia platea di turisti; per intercettarli la Regione, con PromoTurismo Fvg, sta lavorando su un'attenta segmentazione che tenga conto dei desiderata di questa tipologia turistica e della preparazione atletica. L'obiettivo dell'amministrazione è quello di far diventare il Friuli Venezia Giulia ancora più bike friendly ed in quest'ottica proseguirà ad investire sul turismo lento, potenziando i servizi e collegando maggiormente le dieci ciclovie presenti in regione.

Il sistema di ciclabili

Si tratta di un sistema di ciclabili sufficiente a percorrere il territorio, com'è stato spiegato, ma non è ancora integralmente collegato; su questo aspetto la Regione si impegna a lavorare, così come si attiverà per dotare le ciclovie di una migliore e più completa tabellazione. Per questi elementi, in particolare, l'amministrazione regionale ritiene rilevante la collaborazione con il Nucleo mobilità ciclabile costituito all'interno di Fvg Strade spa e dedicato alla manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di piste ciclabili e di gestione, progettazione e realizzazione della viabilità ciclabile d'interesse regionale. Con questa unità si stanno individuando le priorità e le opere

necessarie a dare continuità ai tracciati. L'iniziativa permette di valorizzare le località inserite nel tour e contribuisce alla promozione dell'intero Friuli Venezia Giulia grazie anche ad un lavoro di squadra, ad un dialogo continuo con tutte le associazioni coinvolte e ad un'unità di intenti.