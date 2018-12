Incastrato lo spacciatore di Alice: arrestato l'uomo che ha venduto la dose letale alla sedicenne

Lo spacciatore responsabile della morte di Alice Bros, la 16enne trovata senza vita nei bagni della stazione di Udine a causa di una overdose lo scorso 3 ottobre, ha un nome. In manette Jamil Shaliwal, 24enne cittadino afghano, ritenuto responsabile di aver ceduto la sostanza stupefacente alla giovane studentessa palmarina.

L'arresto

L’indagine è stata messa a segno dalla Squadra mobile della Polizia di Udine in collaborazione con la Polfer, con il coordinamento dalla Procura della Repubblica, che ha permesso l’arresto - in esecuzione della misura cautelare emessa dal Gip - dello straniero, indagato per l'ipotesi di reato di spaccio e per la morte della giovane. L’uomo, infatti, è ritenuto il responsabile della vendita della dose letale di eroina gialla che Alice successivamente si iniettò nelle toilette pubbliche.

Le indagini

L’attività si è concretizzata nell’analisi delle telecamere di video sorveglianza della città, dei tabulati e dei contenuti dei telefoni dei ragazzi coinvolti, nonché delle numerose testimonianze offerte dai coetanei, che ha permesso alle forze di polizia di risalire allo spacciatore. Le prove raccolte hanno consentito alla Procura della Repubblica di richiedere e di ottenere il provvedimento della misura cautelare in carcere nei confronti dell’indagato, per i reati di cessione continua di sostanze stupefacenti e per morte della minore.

Il riconoscimento

La misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Udine è stata eseguita nel pomeriggio di ieri, in Borgo Stazione, dove gli agenti hanno riconosciuto il colpevole che si aggirava nella zona nonostante il divieto di dimora a Udine e un foglio di via con il divieto di ritorno nel capoluogo friulano. L'uomo è stato portato in carcere di via Spalato.