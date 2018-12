DM Elektron, fino a maggio 2019 tutti i lavoratori al loro posto

DM Elektron continuerà a lavorare con tutti gli effettivi, per ora fino al 31 maggio 2019. Il risultato è emerso in seguito all'incontro sul futuro della fabbrica bujese tenutosi ieri a Trieste, nella sede della Regione. Facendo seguito all'esplicita richiesta formulata dal governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, la proprietà ha infatti reso noto oggi, con una comunicazione indirizzata alla Presidenza e alla direzione regionale competente, i propri piani di produzione per il sito fino alla data indicata.

«Si tratta di un primo passo incoraggiante - commenta l'assessore Fvg al Lavoro, Alessia Rosolen - che va accolto con soddisfazione. Naturalmente, tutti i soggetti interessati dovranno collaborare nei prossimi mesi per garantire la continuità produttiva e occupazionale dello stabilimento di Buja. Auspico pertanto che, a fronte di quanto comunicato dall'impresa, anche i lavoratori - invita Rosolen - valutino positivamente il segnale pervenuto con il ripristino delle condizioni ordinarie di produzione».

«La Regione - sottolinea infine l'assessore - continuerà a fare la sua parte, accompagnando il confronto tra azienda e lavoratori

nella prospettiva di estendere le garanzie rese anche al periodo successivo al 31 maggio 2019, quando diventerà operativo il nuovo

piano industriale».