Striscione sul ponte e fumogeni di solidarietà: denunciati due tifosi dell'Inter

In fondo volevano solo far del bene. Il problema, che lo hanno fatto violando il decreto "Io resto a casa" e così sono finiti denunciati. Protagonisti dell'avventura, due tifosi dell'Inter, entrambi nati a Milano e per diversi motivi entrambi in Friuli, che lo scorso giovedì 19 marzo intorno alle 9 del mattino hanno pensato bene di stendere sul Ponte del Diavolo di Cividale del Friuli uno striscione con la scritta "TENETE DURO CN 69”. Non paghi, i due hanno deciso anche di accendere alcune torce luminose e di lanciare qualche petardo di incoraggiamento.

Alcuni cittadini allarmati hanno così allertato le forze dell'ordine: sul posto è giunta la polizia di stato che, a seguito dell’attività investigativa svolta dagli uomini dalla locale Digos coordinati dal Vice Questore Aggiunto dott. Michelangelo Missio, sono risaliti all'identità dei due ultras, grazie alle testimonianze e all’analisi del sistema di videosorveglianza: all'arrivo del personale del commissariato di Cividale del Friuli il ponte era deserto e lo striscione rimosso, ma per terra erano rimasti evidenti i segni dell'accensione dei petardi.

i tratta di due tifosi, riconducibili ad un gruppo ultras dell’Inter attivo nel Nord Est: il primo, un cittadino italiano del 1989 nato a Milano ma residente nella provincia di Udine (con diversi precedenti penali e di polizia); il secondo, un cittadino italiano del 1982 residente a Milano, che nella giornata del 19 marzo si trovava in Friuli per motivi di lavoro. Dalla ricostruzione effettuata, è emerso che i due ultras hanno posto in essere l’iniziativa per portare un messaggio di solidarietà alla famiglia di un altro tifoso, residente a Cividale del Friuli e che risulterebbe affetto da coronavirus. Al termine degli accertamenti, i due tifosi sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria per l’art. 650 c.p, in quanto si sono mossi sul territorio senza giustificato motivo, e per l’art. 703 c.p. che riguarda le accensioni ed esplosioni pericolose.