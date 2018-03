Residenze, ex caserme e terreni in vendita in Friuli

Il demanio cede parte dei suoi immobili in regione. Ci sono un appartamento fronte Laguna a Lignano Sabbiadoro, un’abitazione di Trieste, le ex caserme di Basovizza (Ts), Gropada (Ts) e Paluzza (Ud), oltre a residenze e terreni in tutto il Friuli. Sono in vendita in base a un avviso pubblicato dalla Direzione regionale Friuli Venezia Giulia dell’Agenzia.

Modalità

Fino alle ore 12.00 del 27 aprile prossimo si potranno inviare le offerte in busta chiusa secondo le modalità descritte nel bando, che coinvolge 15 immobili sparsi su tutto il territorio regionale.

Come

Per ricevere ogni utile informazione ed visionare gli immobili è possibile contattare i referenti indicati per ciascun lotto contattando il numero 0432/586411 e la mail all’indirizzo dre.friuliveneziagiulia@agenziademanio.it