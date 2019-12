"Sei un rabbino, giudeo di merda": musicista denuncia gli insulti di un ex deputato durante il karaoke

“Sei un rabbino, giudeo di merda”, “sono delle SS, vieni fuori che ti ammazzo, ebreo”, “siete ignoranti perché se voi aveste studiato un po’ capireste che ho ragione io ad odiare gli ebrei”. Queste, secondo il racconto del violinista siciliano Alessio Toro e del suo gruppo di amici, sarebbero le frasi che l’ex deputato di Alleanza nazionale Daniele Franz – figura storica della destra sociale udinese – avrebbe loro rivolto nella notte tra ieri e oggi in un locale di via Cosattini, in pieno centro.

Il post

A rivelare l’episodio è stato proprio Toro, in città in questi giorni per questioni di carattere affettivo, con un post sul suo profilo Facebook. Il musicista sarebbe stato il bersaglio principale delle invettive, reo di indossare un copricapo richiamante la tradizione ebraica.

La replica

“Molto rumore per nulla” è il commento che ci ha rilasciato Daniele Franz, non volendo aggiungere altro alla vicenda, ma lasciando intendere che accuse del genere – se veritiere – non dovrebbero essere oggetto di post sui social network, ma di querele giudiziarie.

Daniele Franz ai tempi della sua avventura elettorale per le regionali del 2013 nelle file di "Un'Altra Regione" di Franco Bandelli