Cultura: 3,8 mln euro per 11 avvisi su attività 2019

Su proposta dell'assessore alla Cultura del Friuli Venezia Giulia, Tiziana Gibelli, la Giunta regionale ha approvato 11 avvisi pubblici per il 2019 riferiti ai diversi settori riconducibili alle attività culturali, ovvero spettacolo dal vivo (teatro, musica e danza), manifestazioni cinematografiche, manifestazioni espositive (arti figurative, visive, della fotografia e della multimedialità), divulgazione umanistica e scientifica, cui si aggiunge la novità di due bandi tematici trasversali, riguardanti Leonardo da Vinci (nella ricorrenza del 500. anniversario della morte) e Aquileia (in occasione del 2200. anniversario della fondazione).

Le domande

La dotazione complessiva è di oltre 3,8 milioni di euro e le domande potranno essere presentate a partire dal 15 novembre e fino all'11 dicembre. Più nel dettaglio, gli avvisi riguardano stagioni e rassegne di spettacolo, produzione teatro di prosa, eventi e festival, orchestre, manifestazioni cinematografiche, festival cinematografici, divulgazione cultura umanistica, divulgazione cultura scientifica, manifestazioni espositive, cui si aggiungono, come detto, i due avvisi tematici su Leonardo e Aquileia.

I beneficiari, così come previsto dalla legge 16 del 2014 (norme in materia di attività culturali), sono enti pubblici, soggetti privati e società cooperative. Come spiega Gibelli, le novità riguardano in particolare i criteri delle premialità qualitative, fra cui spiccano quella che valorizza il partenariato e quella che premia le connessioni con la figura e l'opera di Leonardo (tranne che nei due avvisi tematici).

Altra novità, qualora siano previsti dei biglietti per l'acceso del pubblico ad alcune iniziative progettuali, dovranno essere garantite condizioni agevolate per gli ultra sessantacinquenni. Gli avvisi saranno pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione (Bur) e sul sito istituzionale www.regione.fvg.it, alla voce Attività culturali. Si prevede inoltre che i dettagli delle diverse iniziative siano illustrati in un Info Day entro la prima metà di novembre.