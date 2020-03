Coronavirus, il Friuli Venezia Giulia al primo posto in Italia nel rispetto delle limitazioni

Il Friuli Venezia Giulia è la prima regione in Italia nel rispetto delle limitazioni anti coronavirus. A sostenerlo è lo studio della LogoGrab, azienda fondata dal friulano Luca Boschin e dal bellunese Alessandro Prest.

Lo studio

La LogoGrab si occupa di "tecnologie di riconoscimento delle immagini presenti in rete" e, come riportato da Telefriuli, lo studio ha messo in evidenza il comportamento degli italiani durante l'emergenza sanitaria che sta colpendo tutto il Paese. Il testo, pubblicato dagli autori Andrea Stroppa, Luca Boschin e Alessandro Prest, fondatori di LG, ha quindi rilevato il rispetto dai cittadini del Friuli Venezia Giulia, oltre ad alcune abitudini non in linea con i decreti ministeriali.

Il lavoro

La ricerca si è basata sull'analisi dei social media, attraverso l'utilizzo della tecnologia LogoGrabs Visual-AI. Il gruppo ha unito alcuni moduli di intelligenza artificiale generalmente utilizzati per il monitoraggio di marchi e li ha applicati (in collaborazione con Ghost Data) a una serie di dati anonimi per identificare il livello e i tipi di violazioni durante il periodo tra l'11 e il 18 marzo 2020.

I dati

Il gruppo di lavoro è riuscito a raccogliere immagini e video da 552mila profili e le relative storie pubbliche su Instagram (in totale, 504.592). I dati, tutti resi anonimi, hanno dato vita a questo studio sui comportamenti degli italiani.

I risultati

Secondo il rapporto stillato, emerge che la metà degli italiani non ha assunto comportamenti conformi alla quarantena, e partecipava ad attività di gruppo varie. Inoltre, sempre nel periodo tra l'11 e il 18 marzo, il 26% degli italiani trascorreva il proprio tempo in spiaggia e il 17% nei parchi. Il più alto livello di violazioni alla quarantena, comunque, si è registrato nelle regioni Lombardia, Campania, Sicilia e Lazio. Il Veneto, una tra le regioni più colpite d'Italia dal virus, si trova al quattordicesimo posto, seguito dal Piemonte.

L'azienda

LogoGrab è un'azienda fondata da Boschin e Prest che hanno deciso, dopo un periodo in Svizzera, di trasferire le due sedi a Dublino e a New York. Il loro lavoro viene seguito da molto tempo da buona parte della stampa statunitense. Sono moltissimi gli articoli in rete che raccontano la loro storia e il modello al quale si ispirano, oltre che la visione aziendale. Come si legge nella descrizione di LG, le loro radici affondano in Google e nell'Istituto di Tecnologia Svizzero dove studiò anche Albert Einstein.