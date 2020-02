Coronavirus, la Regione Fvg decreta lo stato d'emergenza

Riccardo Riccardi, vicegovernatore con delega alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, d'intesa con il governatore Massimiliano Fedriga, ha siglato lo stato di emergenza fino al prossimo 31 luglio per fronteggiare il rischio sanitario da Coronavirus, anche in considerazione dei primi casi di contagio nel territorio italiano e in particolare nella vicina regione del Veneto ed in esito della riunione del Comitato operativo di Protezione civile avvenuta oggi.

Con il decreto dello stato di emergenza la Regione potrà adottare una procedura più agile per l'acquisto di beni, servizi e forniture attraverso un affidamento diretto senza indagini di mercato sopra e sotto soglia comunitarie, per tutto ciò che è necessario per affrontare l'emergenza.



Tra i primi provvedimenti presi lo stanziamento di circa 300 mila euro per la copertura finanziaria necessaria ad individuare possibili strutture idonee se dovessero emergere un'eventuale necessità di isolamento.

Per quanto riguarda le manifestazioni pubbliche, la Regione è in attesa di ricevere la proposta con le linee guida dell'Esecutivo nazionale sulle quali si riserva di effettuare delle valutazioni di merito a piena tutela dei cittadini del Friuli Venezia Giulia.