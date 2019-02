Controlli anti droga, Polizia e Finanza in azione al Terminal studenti

Nuovi controlli anti droga al Terminal studenti di Udine, in via della Faula. Uomini della Polizia (Questura di Udine e Reparto prevenzione anti crimine di Padova) e della Guardia di finanza - sul posto con un'unità cinofila - dalle 7 e 20 circa di stamane sono operativi nella zona dove ogni giorno transitano circa 70 corriere provenienti da tutto il Friuli, che portano in città migliaia di ragazzi che frequentano gli istituti superiori. L'operazione replica quanto già messo in atto lo scorso 17 gennaio, sempre nella stessa zona. L'attenzione è molto alta sul tema consumo di sostanze stupefacenti e spaccio da parte delle forze dell'ordine. Soltanto pochi giorni fa i carabinieri hanno monitorato la situazione all'istituto Zanon di piazzale Cavedalis.