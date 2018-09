Vaccini, Nas in azione anche nelle scuole di Udine e provincia

Sono cominciati anche in Friuli Venezia Giulia, già dalla giornata di mercoledì, i controlli dei Carabinieri del Nas di Udine sulle autocertificazioni presentate dalle famiglie in merito alle vaccinazioni obbligatorie per la frequenza nelle scuole.

Il cambio

I militari del Nucleo antisofisticazione provinciale, diretti dal capitano Fabio Gentilini, stanno eseguendo verifiche a campione, essenzialmente in scuole dell'infanzia e delle primarie. Lo scopo dei controlli, decisi a livello nazionale, è la verifica della veridicità dell'autocertificazione prodotta.