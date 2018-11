Abusivo al cimitero, multato per 15 mila euro

Anche quest'anno la Polizia Locale dell'U.T.I. Friuli Centrale, nella ricorrenza di Ognissanti e della Commemorazione dei Defunti ha svolto un'intensa attività di vigilanza all'interno e all'esterno dei Cimiteri cittadini in concomitanza con il consistente afflusso di visitatori, ai fini della regolazione del traffico, della prevenzione dei furti sulle autovetture e del controllo della regolarità dell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche adiacenti i cittadini.

A tal ultimo proposito, non sono state accertate situazioni di abusivismo, salvo un caso isolato verificatosi al Cimitero di Paderno, dove un soggetto èm statto sorpreso e controllato per ben tre volte dalla Polizia Locale e sottoposto a sanzioni amministrative per un totale di 15.000,00 euro nonchè con il sequestro della merce ai fini della successiva confisca.