Fra pochi giorni scattano i contributi per l'acquisto di auto green

Dal 18 settembre 2018 e fino al 30 aprile 2019, presso le Camera di commercio della propria circoscrizione territoriale, possono essere presentate le domande per ottenere il contributo per la rottamazione dei veicoli a benzina (Euro 0 o Euro 1 o di veicoli a gasolio Euro 0, Euro 1, Euro 2 o Euro 3) e per il conseguente acquisto di veicoli nuovi bifuel (a benzina/metano), ibridi (benzina/elettrici) o elettrici. Ai fini dell’ammissione al contributo, il veicolo deve essere acquistato in data intercorrente tra il 12 aprile 2018 ed il 31 dicembre 2018, deve essere nuovo di fabbrica, di prima immatricolazione e appartenente alla categoria M1 (ovvero destinato al trasporto di persone, con un massimo previsto di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente). La sua cilindrata, inoltre, non deve essere superiore a 2.000 cc.

I beneficiari

L'incentivo "ecologico", finalizzato a ridurre l'inquinamento atmosferico e a migliorare la qualità dell'aria, prevede come beneficiari tutti i residenti del Friuli Venezia Giulia (alla data di presentazione della domanda) il cui nucleo familiare abbia un reddito complessivo inferiore o pari a 85.000,00 euro annui. Nel caso di acquisto di un veicolo in comproprietà, sono beneficiari del contributo i comproprietari del veicolo medesimo. I contributi sono cumulabili, nel limite del 100% della spesa sostenuta per l’acquisto del veicolo ecologico nuovo, con altri incentivi ottenuti a copertura della medesima spesa. Maggiori informazioni sul sito della Regione Fvg.