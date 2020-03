Coronavirus: aumentano i contagi a Udine, confermata la positività di altre tre persone

Sono stati confermati da poco altri tre casi di positività al coronavirus in regione: si tratta di persone residenti nell'area udinese riconducibili all'ultimo caso rilevato la notte scorsa. Il numero dei contagi sale ora a 12 in Fvg.

I tamponi effettuati sulle tre persone sono dunque risultati positivi e sono stati registrati oggi dal Sistema sanitario regionale. Lo ha reso noto il vicegovernatore con delega alla Salute e alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia. Tra queste anche un assessore del comune di Remanzacco: a quanto si sa l'uomo è stato contagiato dalla moglie che aveva partecipato al convegno universitario a Udine. Il virus è stato poi trasmesso anche a un parente delle donna. Oltre ai familiari, anche tutti i componenti della Giunta comunale di Remanzacco dovranno effettuare il tampone.

Divieto di trasferta

Ai sensi art. 2 del DPCM del I marzo 2020, per quanto riguarda la partita del Campionato di Serie B prevista per domani alle ore 21:00 allo Stadio Friuli tra Pordenone e Juve Stabia è vietata la trasferta per i tifosi residenti nelle Regioni: Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.

Il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica invita inoltre i tifosi a mantenere una distanza di sicurezza al momento dell’ingresso e dell’uscita dello Stadio Friuli.

Sono infine rinnovate le raccomandazioni fornite dal Ministero della Salute per quanto riguarda i comportamenti da tenere a livello igienico.

Articolo aggiornato alle 16.00