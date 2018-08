Lavori di manutenzione ordinaria di Rio Manganizza: nessun disastro ambientale

I lavori in corso sul rio Manganizza in comune di Manzano e, in minima parte, in comune di Trivignano Udinese, hanno lo scopo di preservare dalle esondazioni gli abitati di Manzano, Manzinello, Soleschiano, San Lorenzo, la zona commerciale-industriale e la campagna ricompresa tra il capoluogo e la confluenza del Rio con il fiume Torre. Replica così il Consorzio Consorzio di Bonifica Pianura Friulana alla denuncia del fotografo Eugenio Miotti che dal sua profilo Fb aveva annunciato la distruzione della vita del rio.

La manutenzione

L’intervento di manutenzione consiste nel taglio della vegetazione arborea e arbustiva presente sul fondo e sulle sponde, e nell’asporto del materiale limoso depositatosi negli anni all’interno dell’alveo. Lo scopo consiste nel ripristino della sezione idraulica, al fine del libero deflusso delle acque in occasione degli eventi meteorici più intensi.

Il Comune di Manzano

L’intervento è stato fortemente voluto dall’amministrazione comunale di Manzano, per scongiurare eventi calamitosi quali quello del 28 giugno 2017 (solo per citare il più recente), durante il quale il rio è esondato in via Sottomonte, mettendo in apprensione un migliaio di residenti, alcuni dei quali si sono attrezzati con sacchi di sabbia per tentare di evitare gli allagamenti delle proprie abitazioni.

I finanziamenti

L’opera (finanziata con D.R. n.ì2041/AMB/SDIS-UD/LS/22 dd. 03/10/2016 dalla Regione Friuli Venezia Giulia con lo strumento del “trasferimento fondi) ha ottenuto tutti i pareri preventivi necessari e viene realizzata nel rispetto delle normative vigenti in materia di ambiente, paesaggio, urbanistica e difesa idraulica del territorio.