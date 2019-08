Il friulano Gabriele Codutti è il nuovo Mister Italia Friuli Venezia Giulia 2019

Gabriele Codutti, 27 anni di Udine è il nuovo Mister Italia Friuli Venezia Giulia 2019. Alto 1.86, del segno zodiacale del sagittario, capelli biondi e occhi azzurri, sono alcune delle sue caratteristiche, si definisce solare dolce e seducente. Attualmente lavora a Lignano come responsabile di un supermercato, nel tempo libero fa il modello e il fotomodello.

Le fasce

Alla manifestazione che si è tenuta domenica scorsa allo stabilimento balneare “Al Ferroviario” di Trieste sono state assegnate anche altre sei fasce: il titolo di Mister Fitness Fvg è andato al secondo classificato Cristian Luchian 21 anni di Fogliano Redipuglia, alto 1.98, capelli biondi occhi marrone, del segno del leone, tifoso del Milan. Cristian che fa il bagnino a Grado si presenta con tre aggettivi: ambizioso, curioso, stakanovista. Il titolo di Mister Eleganza Fvg è andato a Giovanni Bon 23 anni di Udine, capelli castani e occhi marrone, del segno dei Pesci appassionato di Basket. Al quarto posto Mister Cinema Fvg Daniel Bon 33enne del segno del cancro nato a Capodistria; la quinta fascia in palio Mister Boy Italia Fvg è stata assegnata a Mirza Safi 31 anni di Trieste, alto 1,81 di origini afgane lavora come interprete presso la pubblica amministrazione. Mattia Spinazzè 20 anni di Spilimbergo è stato eletto Mister #Millennial Fvg. Matteo Anodal 18 anni di Azzano Decimo, alto 1.85, capelli castani e occhi marroni, è stato eletto Mister Alpe Adria Fvg. La manifestazione era l’ultima tappa valida per l’accesso alla finale nazionale che si terrà dall’11 al 14 settembre a Lignano Sabbiadoro.

Lo staff

A condurre la serata Alex Bini e Vanessa la Monaca. A occuparsi del look dei concorrenti per conto della Wella c’era lo staff del Salone Virtus di Ismaele Pellizzari di Buttrio (UD). Oltre alle tre sfilate dei concorrenti in gara ci sono stati dei momenti di spettacolo e musica con il duo Indaco, Gabriele Grieco e il corpo di ballo Emporio Danza. Alla finale era presente anche una rappresentanza della Pallamano Trieste. La serata è stata organizzata dallo staff della Beauty & Style di Trieste che quest’estate si sono occupati delle vari selezioni in regione. Partner di Mister Italia, sono Sting occhiali da sole, Barachini scarpe, Wella prodotti per i capelli, Cotonella Uomo azienda di intimo e Marco Calandra partner tecnico per i costumi da gara.

Per coloro che già vogliono iscriversi per la prossima stagione possono farlo gratuitamente scrivendo a fvg@misteritalia.org oppure telefonando al 331.8418444 oppure andando sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/www. misteritalia.org