L'udinese Chantal Iacobucci voce del Coca Cola Future Legend

Giovane, bella e, soprattutto, piena di talento. Lei è Chantal Abanga Iacobucci, una 23enne udinese cantautrice che, dopo essersi fatta conoscere in regione nella Copernico Jazz Band del Maestro Nevio Zaninotto, adesso è più che mai pronta a regalare la sua voce a tutta Italia… e non solo.

Il concorso

Il trampolino di lancio potrebbe essere il Coca Cola Future Legend, un concorso a premi consistente in una competizione tra talenti canori, promosso da Coca-Cola Italia, dedicato a cantanti italiani under 31 senza vincoli contrattuali. Tra le quattro categorie, pop, rap, trap e soul, Chantal ha fatto domanda per quest’ultima inviando il suo inedito “Ginevra” che, a quanto pare, ha decisamente colpito la giuria del concorso. Passata la prima selezione che ha scremato i candidati, sono rimasti ora solo 24 artisti in gara, divisi nelle quattro categorie. E tra queste anche la “nostra” Chantal. «Sono molto emozionata, perché sabato grazie anche al voto del pubblico saranno scelti i finalisti».

Le modalità di voto

Dal 12 febbraio 2019 al 15 febbraio 2019 il pubblico sarà invitato ad aiutare i quattro coach, Annalisa, Irama, Emis Killa e il produttore Charlie Charles, nella scelta dei candidati che andranno a comporre la loro squadra. Gli utenti interessati potranno esprimere il loro voto selezionando la scheda del proprio cantante preferito. Ciascun utente potrà esprimere fino a un massimo di 10 preferenze al giorno provenienti da uno stesso indirizzo IP e/o da uno stesso dispositivo. Il periodo previsto per la votazione termina il 15 febbraio 2019. Il link per votarla è qui.

Le finali

Le tappe per arrivare alla fine del concorso sono lunghe, e prevedono ancora molte selezioni. Al cantante vincitore verrà assegnato il premio consistente nella realizzazione di un video musicale di uno dei brani utilizzati per la partecipazione al concorso, che sarà condiviso sul profilo social del suo coach.

Chantal

Classe 1995 Chantal è una udinese doc, ma con il piglio di cittadina del mondo. Nata e cresciuta qui, dopo essersi diplomata al liceo Copernico, la 23enne si è laureata in Economia e Management del Turismo, a Losanna, e ora si divide tra Milano, dove lavora alla sua musica, e il Master in Arte e Spettacolo del Berklee College of Music in Spagna.

Il Friuli

La sua musica però ha un cuore che batte friulano. La sua ultima canzone, “5 AM”, è stata registrata nel Master Studio di Massimo Passons, mentre il videoclip è stato girato dalla Move 11 del friulano Simone Vrech. Va bene cittadina del mondo, ma casa è sempre casa!