Il caso Anna Oxa - Friuli Doc finisce da Barbara D'Urso. IL VIDEO

Tutto è nato dopo che un blog (Leopost) e un quotidiano locale (Messaggero Veneto) hanno pubblicato le richieste - ribadiamo, legittime - che sarebbero giunte al Comune di Udine per organizzare il concerto di Anna Oxa che domenica 16 settembre, alle ore 21.30, chiuderà la manifestazione enogastronomica "Friuli Doc 2018". La notizia, poi ripresa anche da UdineToday, come da altre testate nazionali, ha però scatenato la reazione immediata e indignata dello staff dell'artista e della cantante stessa che si sono lanciati in una serie di accuse, repliche, precisazioni e richieste di smentite che da questa mattina stanno finendo sulla scrivania del Tribunale di Udine. Qui di seguito la rassegna stampa sulla querelle che, pare, non essere proprio terminata.