Lo staff della Oxa smentisce Fontanini: «Palco senza loghi, come da contratto»

Tirando le somme la questione di fondo nel caso "Anna Oxa - Friuli Doc" è puramente di etichetta. La cantante, come spiegato in una nota dalla sua manager, Maria Rosaria Milano, si è sempre e solo interfacciata con la società Dimensione Eventi che ha l'esclusiva per l'Italia del suo tour intitolato "Voce Sorgente". Oxa l'ha detto e ribadito più volte, non sapeva nulla della manifestazione enogastronomica più grande del Friuli. Nessuno, insomma, si era preso la briga di dirle che avrebbe cantato in una grande sagra cittadina denominata "Friuli Doc". Come compreso fin da subito dalla nostra testata, lei era davvero convinta di venire ad un evento creato solamente intorno al suo show.

Parti in causa ignare di tutto

La questione è di lana caprina, ma quello che oramai appare chiaro, almeno a noi, è che qualcuno ha davvero omesso di avvisare entrambi le reali parti in causa: da una parte non è stato reso noto il rider tecnico ai vertici del Comune, dall'altra parte nessuno ha spiegato bene alla doppia vincitrice di Sanremo in quale contesto avrebbe suonato domenica 16 settembre; sì nel cuore storico e monumentale di Udine, ma all'interno di una manifestazione enogastronomica. Lo stesso prima cittadino giovedì scorso a noi aveva garantito che le polemiche erano terminate e che la Oxa si sarebbe esibita sul palco centrale così com'è allestito, ovvero con le insegne della manifestazione e il loco del Comune. Una polemica, dicevamo, che UdineToday non ha mai seguito sul filone delle "pretese" della cantante - che abbiamo sempre definito leggittime - o delle sue scelte culinarie, quanto sull'organizzazione di uno show "avulso" dal contesto in cui è inserito e pubblicizzato, privo di loghi e segni distintivi.

Le domande della manager

Un polverone esagerato, ma ora anche la stessa manager di Anna Oxa inizia a porsi degli interrogativi sull'organizzazione della data e la fuoriuscita della polemica. "Non è che per caso l'Amministrazione che ha firmato il contratto, per giustificarsi di aver accettato condizioni venendo meno alla tradizione locale, ha messo in mezzo la signora Oxa con la scusa del Veganesimo?", si chiede sibillina Maria Rosaria Milano ponendosi un dubbio che noi tendiamo ad escludere priori. «​Chi ha firmato il contratto salga sul palco a dire se ha accettato uno spettacolo con quelle condizioni a luglio! precisa subito dopo - Dica la verità! Chi ha firmato il contratto? Sapete dirci il nome? - si chiede ancora - E' importante anche per i cittadini, qualcuno vi sta prendendo in giro volendo utilizzare Anna Oxa come agnello sacrificale. Ma non riuscirà, perché Oxarte promette ai cittadini di Udine che porterà la verità! Chi ha firmato il contratto? Si parte con questa domanda!». Quello che è certo, per ora, è che Dimensione Eventi, evidentemente contattata dalla Pregi di Renato Pontoni - direttore artistico di Friuli Doc - sicuramente ha avanzato agli organizzatori di Friuli Doc tutte le condizioni che Anna Oxa ha imposto per l'accettazione di ogni tappa del tour (no loghi, insegne, fotografie, distanza di sicurezza garantita dalle bancarelle, scorta ecc...).

La nuova nota dello staff di Anna Oxa pubblicato su Facebook

Maria Rosaria Milano, manager di Anna Oxa: «Questo post è rivolto a chi è capace di ragionare! Il palco è senza loghi, il contratto tra Oxarte e Dimensione Eventi è stato fatto a Febbraio...nelle feste in piazza a volte ci sono bancarelle con supporti audio, per evitare interferenze allo spettacolo, allo stesso modo come esiste la dimensione del palco nel rider tecnico esiste anche la distanza tra altre attività e lo spettacolo, quando è stato fatto il contratto con Dimensione Eventi non sapevamo nemmeno che saremmo venuti ad Udine. Quindi l'odore della carne non c entra per la distanza del palco!

Altro caso, l'Amministrazione Comunale sa bene che tipo di manifestazione è Friuli DOC avrebbe potuto rifiutare dal momento in cui le condizioni contrattuali sicuramente sono state presentate dalla società Dimensione Eventi. Qualcuno di buon senso sa cortesemente spiegare cosa c entra la signora Anna Oxa in questa vicenda? Perché la Stampa ha dato la responsabilità alla signora Oxa? Non è per caso che l'Amministrazione che ha firmato il contratto per giustificarsi di aver accettato condizioni venendo meno alla tradizione locale, ha messo in mezzo la signora Oxa con la scusa del Veganesimo? Per quanto riguarda la scorta, è richiesto in un rider tecnico professionale anche il piano sicurezza come estintori ecc. Per quanto riguarda la produzione tecnica nel contratto con la società Dimensione Eventi il service produzione completa è pagato da loro, se poi Dimensione Eventi fa pagare al Comune di Udine, Oxarte e Anna Oxa non possono saperlo, perché Oxarte si deve preoccupare solo del fatto che quando arriva nel posto dovrà controllare che Dimensione Eventi faccia trovare tutto come nell accordo...Attenzione non potrà reclamare col comune in caso di inadempimento ma solo con Dimensione Eventi perché ha il rapporto giuridico con loro. Oxarte non ha fatto nessuna trattativa diretta. Dimensione Eventi ha l esclusiva in Italia per il tour voce sorgente».

«Naturalmente la stampa ignora queste informazioni, anzi il fatto che diciamo la verità per loro diventa che lo staff non accetta ...bla , bla , bla...si lo staff non accetta le vostre bugie! non solo non accetta il degrado sociale e le persone che davanti a fatti evidenti non sanno chiedere scusa. L' amministrazione so che a luglio ha accettato le condizioni, come mai se ne parla ora? Perché hanno firmato il contratto per poi divulgare informazioni contrattuali, strumentallizzando? Igiornali non sono nemmeno curiosi, vanno a ruota libera su Anna Oxa. Chi ha firmato il contratto salga sul palco a dire se ha accettato uno spettacolo con quelle condizioni a luglio! Dica la verità! Chi ha firmato il contratto? Sapete dirci il nome? E' importante anche per i cittadini, qualcuno vi sta prendendo in giro volendo utilizzare anna oxa come agnello sacrificale...ma non riuscirà, perché oxarte promette ai cittadini di udine che porterà la verità!!! chi ha firmato il contratto? si parte con questa domanda!».

