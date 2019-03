Moruzzo si conferma comune più ricco, Drenchia il più povero

Moruzzo ancora una volta in testa. Il centro collinare, con quasi 27.500 euro di media, si conferma il comune più ricco dell'intero Friuli Venezia Giulia, in base alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2018. Drenchia è invece quello più povero. La regione si conferma al nono posto a livello nazionale, ultima tra le regioni del Nord subito dopo il Veneto, con un reddito complessivo medio di 21.782 euro (contro i 21.891 dell’anno precedente).

I primi

La Lombardia è la regione più “ricca” con una media di 24.715 euro, mentre in fondo alla graduatoria si colloca la Calabria con 14.122 euro. Il reddito imponibile medio (che non comprende quindi gli oneri deducibili) in Friuli Venezia Giulia è invece pari a 21.077 euro (contro una media nazionale di 20.352 euro). A livello provinciale Trieste presenta il valore più elevato, ossia un reddito imponibile medio pari a 22.720 euro, mentre Gorizia registra quello più basso (20.132 euro). Trieste risulta anche l’ottava provincia a livello nazionale e la seconda del Triveneto dopo Bolzano (mentre l’anno scorso era prima); al contrario Rovigo si colloca all’ultimo posto, essendo una delle più “povere” tra tutte le regioni del Nord. Lo rileva un’indagine del ricercatore dell’Ires Fvg Alessandro Russo su dati del ministero dell’Economia e delle Finanze.

Crescita dei contribuenti

Fino al 2016 il numero dei contribuenti era in continua diminuzione nella nostra regione, essendo passato da oltre 971.000 nel 2008 a meno di 920.000 (-51.000 unità, pari a una flessione del 5,3%). Nel 2017 si è finalmente arrestata tale tendenza negativa, anche se con una crescita di appena 75 unità (da 919.987 a 920.062). Lo scorso anno si è registrato invece un notevole incremento (+1,2%, pari a quasi 11.000 dichiarazioni in più per un totale di circa 931.000), dovuto alla ripresa dell’occupazione dipendente (quasi 19.000 contribuenti in più in regione rispetto all’anno precedente), mentre continua a diminuire il numero di pensionati.

Gli scaglioni

La distribuzione dei contribuenti regionali in classi di reddito complessivo mostra che il 38,6% si colloca al di sotto dei 15.000 euro, mentre lo scaglione con la frequenza più elevata è quello tra 15.000 e 26.000 euro (che include il 33,6%). Poco meno di 40.000 contribuenti (pari al 4,3%), infine, in regione dichiarano più di 55.000 euro; tra questi solo 5.857 (lo 0,6%) totalizzano più di 120.000 euro.

Comuni al top

L'analisi comunale, basata sul reddito imponibile medio (l’unico disponibile a tale livello territoriale), vede ai primi posti due comuni della provincia di Milano: Basiglio (50.591 euro per oltre 5.000 contribuenti) e Cusago (39.108 euro); al terzo Pieve Ligure in provincia di Genova (37.029 euro); il primo tra i capoluoghi di provincia è Milano (con 32.646 euro in media per oltre un milione di contribuenti si colloca al dodicesimo posto).

In regione

In Friuli Venezia Giulia il comune di Moruzzo, come scritto, si conferma al primo posto (e 58esimo a livello nazionale, mentre l’anno precedente era 81esimo), seguito da Pagnacco, Campoformido e Udine; le ultime posizioni sono occupate prevalentemente dalle Valli del Natisone (in particolare Drenchia, Grimacco, Savogna, Stregna, Pulfero negli ultimi dieci posti), dove la quota dei redditi da pensione è particolarmente elevata.

Tab. 1 – Reddito medio per regione (euro), dichiarazioni Irpef 2018

n. Regione Reddito complessivo medio Reddito imponibile medio N. di contribuenti 1 Lombardia 24.715 24.021 7.212.136 2 Emilia Romagna 22.875 22.052 3.379.203 3 Trentino-Alto Adige 22.786 21.783 844.323 4 Lazio 22.675 22.292 3.895.596 5 Piemonte 22.229 21.670 3.189.896 6 Valle d'Aosta 22.124 21.305 97.401 7 Liguria 21.920 21.211 1.181.676 8 Veneto 21.864 21.187 3.601.033 9 Friuli Venezia Giulia 21.782 21.077 930.893 10 Toscana 21.274 20.681 2.734.345 11 Umbria 19.476 19.133 629.210 12 Marche 19.347 18.950 1.123.669 13 Abruzzo 17.402 17.471 910.763 14 Sardegna 17.269 17.375 1.061.191 15 Campania 16.527 16.865 3.188.712 16 Sicilia 15.742 16.193 2.872.559 17 Puglia 15.628 16.043 2.575.462 18 Molise 15.457 15.841 212.016 19 Basilicata 15.429 15.866 379.849 20 Calabria 14.122 14.852 1.185.888 Non indicata 3.202 3.201 5.515 TOTALE 20.669 20.352 41.211.336

Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze

Tab. 2 – Reddito imponibile medio per provincia (euro), dichiarazioni Irpef 2018

Provincia Reddito imponibile medio N. di contribuenti Trieste 22.720 180.897 Pordenone 20.885 233.956 Udine 20.711 406.213 Gorizia 20.132 109.827 FVG 21.077 930.893

Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze

Tab. 3 – Reddito imponibile medio per provincia (euro), dichiarazioni Irpef 2018 nelle province del Triveneto

Provincia Reddito imponibile medio N. di contribuenti Bolzano 22.800 428.756 Trieste 22.720 180.897 Padova 22.081 672.438 Vicenza 21.425 627.361 Treviso 21.311 641.985 Venezia 21.087 630.584 Verona 20.976 686.016 Pordenone 20.885 233.956 Trento 20.732 415.567 Udine 20.711 406.213 Belluno 20.315 161.508 Gorizia 20.132 109.827 Rovigo 18.530 181.141

Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze

Tab. 4 - Reddito imponibile medio (euro) , prime 10 province italiane, dichiarazioni Irpef 2018

Posizione Provincia Reddito imponibile medio (€) Numero di contribuenti 1 Milano 27.696 2.353.693 2 Monza e Brianza 24.451 627.313 3 Bologna 24.179 775.666 4 Roma 23.972 2.882.777 5 Lecco 23.746 249.086 6 Parma 23.595 335.081 7 Bolzano 22.800 428.756 8 Trieste 22.720 180.897 9 Modena 22.707 524.616 10 Varese 22.697 626.229

Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze

Fig. 1 - Numero di contribuenti in FVG per anno di presentazione della dichiarazione Irpef, 2008-2018

Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze

Fig. 2 - Distribuzione % dei contribuenti per classe di reddito complessivo, dichiarazioni Irpef 2018

Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze

Tab. 5 - Distribuzione % dei contribuenti per classe di reddito complessivo, dichiarazioni Irpef 2018

CLASSE DI REDDITO VAL. ASS. VAL. % <= €0 14.741 1,6 €0-€10.000 224.309 24,1 €10.000-€15.000 120.190 12,9 €15.000-€26.000 313.180 33,6 €26.000-€55.000 218.825 23,5 €55.000-€75.000 19.957 2,1 €75.000-€120.000 13.834 1,5 > €120.000 5.857 0,6 Totale 930.893 100,0

Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze

Tab. 6 – Primi e ultimi 10 comuni della regione per reddito imponibile medio (euro), dichiarazioni Irpef 2018

Posizione Comune Imponibile medio Posizione Comune Imponibile medio 1 MORUZZO 27.447 206 PULFERO 15.257 2 PAGNACCO 25.022 207 LUSEVERA 14.968 3 CAMPOFORMIDO 24.481 208 FORNI DI SOTTO 14.967 4 UDINE 24.221 209 TAIPANA 14.885 5 MONRUPINO 24.073 210 STREGNA 14.804 6 PORDENONE 23.993 211 SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA 14.675 7 DUINO-AURISINA 23.970 212 SAVOGNA 14.624 8 SGONICO 23.817 213 GRIMACCO 14.440 9 CAPRIVA DEL FRIULI 23.636 214 SAN FLORIANO DEL COLLIO 13.627 10 ROVEREDO IN PIANO 23.342 215 DRENCHIA 12.446

Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze

Tab. 7 – Primi 10 comuni della regione per reddito imponibile medio (euro), confronto dichiarazioni Irpef 2017-2018

Posizione Comune Imponibile medio- dichiarazioni 2018 Posizione Comune Imponibile medio- dichiarazioni 2017 1 MORUZZO 27.447 1 MORUZZO 26.483 2 PAGNACCO 25.022 2 PAGNACCO 25.458 3 CAMPOFORMIDO 24.481 3 UDINE 24.425 4 UDINE 24.221 4 MONRUPINO 24.239 5 MONRUPINO 24.073 5 SGONICO 24.157 6 PORDENONE 23.993 6 TRICESIMO 23.944 7 DUINO-AURISINA 23.970 7 PORDENONE 23.939 8 SGONICO 23.817 8 DUINO-AURISINA 23.795 9 CAPRIVA DEL FRIULI 23.636 9 CAMPOFORMIDO 23.764 10 ROVEREDO IN PIANO 23.342 10 MARTIGNACCO 23.538

Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze

Tab. 8 – Reddito imponibile medio per comune (euro), dichiarazioni Irpef 2018 provincia di Gorizia

n. Comune Imponibile medio (euro) N. di contribuenti 1 CAPRIVA DEL FRIULI 23.636 1.354 2 GRADISCA D'ISONZO 21.508 5.038 3 TURRIACO 21.353 2.125 4 SAN LORENZO ISONTINO 21.327 1.208 5 STARANZANO 21.232 5.323 6 DOBERDO' DEL LAGO 21.194 1.062 7 RONCHI DEI LEGIONARI 20.835 9.130 8 FOGLIANO REDIPUGLIA 20.772 2.265 9 FARRA D'ISONZO 20.705 1.377 10 SAGRADO 20.631 1.646 11 MOSSA 20.545 1.220 12 GORIZIA 20.170 28.180 13 ROMANS D'ISONZO 20.169 2.952 14 MARIANO DEL FRIULI 20.024 1.216 15 SAN CANZIAN D'ISONZO 19.841 4.638 16 MORARO 19.750 563 17 MEDEA 19.737 749 18 SAVOGNA D'ISONZO 19.699 1.405 19 SAN PIER D'ISONZO 19.612 1.520 20 MONFALCONE 19.499 21.739 21 GRADO 19.442 6.687 22 CORMONS 19.433 5.943 23 VILLESSE 19.213 1.307 24 DOLEGNA DEL COLLIO 15.727 330 25 SAN FLORIANO DEL COLLIO 13.627 850

Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze

Tab. 9 – Reddito imponibile medio per comune (euro), dichiarazioni Irpef 2018 provincia di Trieste

n. Comune Imponibile medio N. di contribuenti 1 MONRUPINO 24.073 659 2 DUINO-AURISINA 23.970 6.687 3 SGONICO 23.817 1.642 4 TRIESTE 22.782 156.815 5 MUGGIA 21.558 10.351 6 SAN DORLIGO DELLA VALLE 20.892 4.743

Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze

Tab. 10 – Reddito imponibile medio per comune (euro), dichiarazioni Irpef 2018 provincia di Pordenone

n. Comune Imponibile medio N. di contribuenti 1 PORDENONE 23.993 38.757 2 ROVEREDO IN PIANO 23.342 4.326 3 PORCIA 22.782 11.421 4 CORDENONS 22.068 13.715 5 SAN QUIRINO 22.045 3.239 6 FIUME VENETO 21.753 8.716 7 SACILE 21.414 14.604 8 SAN VITO AL TAGLIAMENTO 21.276 11.344 9 FONTANAFREDDA 21.104 9.024 10 BUDOIA 20.993 1.930 11 AZZANO DECIMO 20.818 11.250 12 POLCENIGO 20.630 2.497 13 CORDOVADO 20.356 2.087 14 CASARSA DELLA DELIZIA 20.216 6.175 15 MANIAGO 20.149 8.817 16 SPILIMBERGO 20.117 9.325 17 PRATA DI PORDENONE 20.106 5.929 18 BRUGNERA 19.884 6.707 19 CHIONS 19.828 3.741 20 SESTO AL REGHENA 19.809 4.803 21 FANNA 19.552 1.154 22 CANEVA 19.518 4.715 23 ZOPPOLA 19.113 6.426 24 AVIANO 18.924 6.906 25 MONTEREALE VALCELLINA 18.895 3.304 26 PASIANO DI PORDENONE 18.671 5.554 27 TRAVESIO 18.349 1.304 28 VALVASONE ARZENE 18.337 3.140 29 PRAVISDOMINI 18.304 2.373 30 VAJONT 18.277 1.090 31 SEQUALS 18.276 1.752 32 CAVASSO NUOVO 18.001 1.196 33 MEDUNO 17.999 1.248 34 MORSANO AL TAGLIAMENTO 17.741 2.161 35 FRISANCO 17.699 487 36 TRAMONTI DI SOTTO 17.619 337 37 CIMOLAIS 17.310 321 38 PINZANO AL TAGLIAMENTO 17.112 1.186 39 CASTELNOVO DEL FRIULI 17.107 674 40 VIVARO 17.073 1.033 41 ARBA 17.002 1.010 42 ERTO E CASSO 16.651 307 43 BARCIS 16.503 215 44 CLAUZETTO 16.483 337 45 VITO D'ASIO 16.231 620 46 TRAMONTI DI SOPRA 16.042 290 47 SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO 15.864 1.271 48 ANDREIS 15.612 226 49 CLAUT 15.590 750 50 SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA 14.675 4.162

Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze

Tab. 11 – Reddito imponibile medio per comune (euro), dichiarazioni Irpef 2018 provincia di Udine

n. Comune Imponibile medio N. di contribuenti 1 MORUZZO 27.447 1.887 2 PAGNACCO 25.022 3.854 3 CAMPOFORMIDO 24.481 5.838 4 UDINE 24.221 74.563 5 TRICESIMO 23.069 5.807 6 MARTIGNACCO 22.991 5.257 7 TAVAGNACCO 22.632 11.180 8 PRADAMANO 22.584 2.735 9 MOIMACCO 22.286 1.253 10 PALMANOVA 22.215 4.090 11 BUTTRIO 22.177 3.084 12 PASIAN DI PRATO 22.109 7.157 13 PREMARIACCO 21.973 3.138 14 SAN DANIELE DEL FRIULI 21.867 6.263 15 PAVIA DI UDINE 21.535 4.302 16 TOLMEZZO 21.528 7.880 17 REMANZACCO 21.193 4.529 18 FAGAGNA 21.113 4.829 19 COLLOREDO DI MONTE ALBANO 20.749 1.717 20 CIVIDALE DEL FRIULI 20.638 8.811 21 CODROIPO 20.557 12.197 22 TREPPO GRANDE 20.483 1.324 23 CERVIGNANO DEL FRIULI 20.475 10.319 24 POZZUOLO DEL FRIULI 20.431 5.177 25 TARVISIO 20.340 3.522 26 SAN GIORGIO DI NOGARO 20.328 5.647 27 FIUMICELLO VILLA VICENTINA 20.296 4.642 28 REANA DEL ROJALE 20.290 3.774 29 MALBORGHETTO-VALBRUNA 20.280 753 30 TARCENTO 20.264 6.985 31 VISCO 20.213 592 32 BUJA 19.996 5.044 33 RUDA 19.994 2.181 34 GEMONA DEL FRIULI 19.956 8.523 35 CASSACCO 19.926 2.268 36 ARTEGNA 19.876 2.191 37 POVOLETTO 19.762 4.178 38 PORPETTO 19.742 1.936 39 CORNO DI ROSAZZO 19.605 2.426 40 AQUILEIA 19.594 2.578 41 TRIVIGNANO UDINESE 19.579 1.279 42 BAGNARIA ARSA 19.540 2.635 43 AIELLO DEL FRIULI 19.540 1.738 44 TORVISCOSA 19.489 2.135 45 COSEANO 19.413 1.693 46 CAVAZZO CARNICO 19.393 822 47 BASILIANO 19.323 3.956 48 ZUGLIO 19.304 457 49 AMARO 19.300 649 50 LIGNANO SABBIADORO 19.275 5.712 51 MOGGIO UDINESE 19.252 1.374 52 TERZO DI AQUILEIA 19.242 2.093 53 CARLINO 19.219 2.108 54 MANZANO 19.213 4.942 55 MAGNANO IN RIVIERA 19.197 1.815 56 MAJANO 19.125 4.640 57 GONARS 19.121 3.584 58 CAMPOLONGO TAPOGLIANO 19.099 886 59 SAN GIOVANNI AL NATISONE 18.968 4.568 60 DIGNANO 18.950 1.864 61 SAN PIETRO AL NATISONE 18.946 1.715 62 RIVE D'ARCANO 18.943 1.898 63 MERETO DI TOMBA 18.933 2.049 64 RAVEO 18.925 354 65 BICINICCO 18.919 1.437 66 LATISANA 18.866 10.261 67 CAMINO AL TAGLIAMENTO 18.767 1.231 68 SAN VITO DI FAGAGNA 18.634 1.291 69 MUZZANA DEL TURGNANO 18.619 1.888 70 FLAIBANO 18.610 850 71 VENZONE 18.588 1.631 72 RONCHIS 18.555 1.555 73 MORTEGLIANO 18.522 3.775 74 PONTEBBA 18.502 1.134 75 VERZEGNIS 18.480 716 76 RAGOGNA 18.332 2.238 77 SANTA MARIA LA LONGA 18.235 1.818 78 SEDEGLIANO 18.187 2.943 79 OSOPPO 18.175 2.316 80 ENEMONZO 18.166 1.015 81 SAN VITO AL TORRE 18.121 950 82 VARMO 18.076 2.111 83 LESTIZZA 18.076 2.884 84 NIMIS 18.046 2.046 85 TORREANO 17.983 1.665 86 FAEDIS 17.887 2.171 87 CASTIONS DI STRADA 17.875 2.846 88 VILLA SANTINA 17.874 1.660 89 BERTIOLO 17.871 1.885 90 ARTA TERME 17.819 1.605 91 CHIUSAFORTE 17.816 494 92 ATTIMIS 17.777 1.350 93 TRASAGHIS 17.766 1.727 94 RIVIGNANO TEOR 17.744 4.754 95 OVARO 17.702 1.512 96 MONTENARS 17.653 419 97 SAPPADA 17.555 1.060 98 SAN LEONARDO 17.522 876 99 PALUZZA 17.449 1.724 100 TALMASSONS 17.432 3.001 101 RESIUTTA 17.432 239 102 PREONE 17.400 199 103 POCENIA 17.353 1.876 104 PALAZZOLO DELLO STELLA 17.309 2.238 105 COMEGLIANS 17.287 393 106 CERCIVENTO 17.217 546 107 MARANO LAGUNARE 17.181 1.409 108 DOGNA 17.146 148 109 PRECENICCO 17.126 1.128 110 FORGARIA NEL FRIULI 17.064 1.418 111 SUTRIO 17.021 990 112 SOCCHIEVE 17.020 696 113 TREPPO LIGOSULLO 16.921 529 114 SAURIS 16.891 305 115 RIGOLATO 16.593 368 116 CHIOPRIS VISCONE 16.500 526 117 AMPEZZO 16.367 781 118 PREPOTTO 16.182 588 119 RAVASCLETTO 16.024 433 120 RESIA 15.984 809 121 BORDANO 15.919 589 122 PAULARO 15.893 1.925 123 PRATO CARNICO 15.793 758 124 LAUCO 15.702 592 125 FORNI DI SOPRA 15.496 796 126 FORNI AVOLTRI 15.409 481 127 PULFERO 15.257 722 128 LUSEVERA 14.968 498 129 FORNI DI SOTTO 14.967 494 130 TAIPANA 14.885 506 131 STREGNA 14.804 272 132 SAVOGNA 14.624 349 133 GRIMACCO 14.440 275 134 DRENCHIA 12.446 101

Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze