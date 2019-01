Viabilità: il Comune dichiara guerra ai tifosi indisciplinati

Il Comune di Udine sferra il pugno di ferro contro il parcheggio "selvaggio" in occasione degli eventi sportivi che si tengono allo stadio Friuli. L'Amministrazione comunale, infatti, di concerto con la Questura e la Polizia Locale, ha provveduto ad aggiornare la segnaletica della zona dello stadio.

Gli stalli

In particolare, sono stati implementati gli stalli di sosta riservata agli invalidi (sono stati realizzati nel parcheggio sud e nel parcheggio di via Bottecchia, quindi sono a disposizione anche dagli utenti del Palasport Carnera); sono stati installati divieti di fermata in via Candolini (sia sul lato del centro sportivo Bruseschi che sul lato della tribuna dello stadio), in via Mainerio e via Girolamo della casa; è stato istituito il senso unico di circolazione lungo il sottopasso di collegamento tra via Candolini e via Bottecchia (con direzione favorevole verso quest'ultima via). Con la nuova segnaletica si vuole garantire una maggior fluidità della circolazione e la sicurezza in particolari nelle fasi del deflusso dallo stadio.

I controlli

Già dalla partita di sabato sera Udinese-Parma verranno attuati capillari controlli atti a verificare il rispetto della segnaletica (sanzione di euro 42.00 euro, 29.40 se pagata entro 5 giorni; per i divieti di fermata è implicita la possibilità di rimozione del veicolo).

Nelle giornate in cui si svolgono gli incontri di calcio “casalinghi” dell’Udinese,inoltre, da tre ore prima dell’inizio a due ore dopo la fine della partita, in via Brescia, da via Lombardia a via Sondrio e via Della Casa, in via Crema, in via Sondrio nel tratto compreso tra via Lombardia e via Brescia, in via Fagagna e in via Milano, nel tratto compreso tra via Sondrio e via Bergamo, è istituto il divieto di transito, eccetto che per residenti e frontisti.