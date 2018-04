Giornata di passione sulla A4: code e rallentamenti

L'ultimo giorno delle festività scolastiche e il ritorno alle normali attività postpasquali hanno registrato nel pomeriggio un traffico molto intenso sulla A4 Trieste – Venezia, soprattutto per quanto riguarda i flussi di mezzi pesanti. Dopo lo stop di Pasqua e Pasquetta, durante le quali la giornata a più forte intensità di traffico – come previsto - è stata quella di Pasquetta, a partire dalle ore 14,00 di oggi (martedì 3 aprile) pomeriggio, la mobilità commerciale è ripresa alla grande e gli effetti si sono subito fatti sentire.

I rallentamenti e le contromosse

La situazione più critica si è avuta lungo la A34 (Villesse – Gorizia) dove si sono formate lunghe code in barriera di Villesse, direzione Bivio A4 e da Villesse fino a San Giorgio di Nogaro. Per gestire al meglio il traffico congestionato, Autovie Venete ha adottato due diverse misure: sia alla barriera di Trieste Lisert, in entrata, sia alla barriera di Villesse, sempre in entrata sono state chiuse due piste. Questo ha consentito di ridurre l’afflusso di mezzi sull’asse autostradale della A4, suddividendo le code (i tempi di ripartenza sono più brevi) e alleggerendo così la pressione. Per circa due ore, fra le 15,00 e le 17,00 è stato chiuso anche lo svincolo in entrata a Villesse, in direzione bivio A4, con lo stesso obiettivo. I veicoli in arrivo dalla A34, infatti, una volta entrati al casello e percorso lo svincolo, si trovavano davanti a un muro di mezzi pesanti che non ne consentiva l’inserimento nel flusso di traffico. Alle 18 e 30 le code segnalate sono di tre chilometri in A23 direzione nodo di Palmanova e in A4 nel tratto compreso fra Redipuglia e nodo di interconnessione con la A23, mentre alla barriera di Trieste Lisert la coda, in entrata, parte da Prosecco.

