Artigianato protagonista al Friuli Doc 2018

Riportare i mestieri in piazza, quelli vecchi e quelli nuovi, valorizzando l’artigianato a uno degli eventi più seguiti e popolare di tutta la regione. E’ l’obiettivo del “ritorno” al Friuli Doc della CNA, che all’edizione 2018 si presenta entusiasta con eventi e coinvolgenti attività, in sinergia con Confartigianato e grazie al sostegno del CATA Artigianato Fvg.

Quando e dove

Dal 13 al 16 settembre Mostra-Mercato in via Vittorio Veneto, con ceramica, legno, agroalimentare tipico e artigianato creativo. Tra gli stand tutti i prodotti caratteristici del territorio. In via Stringher 12/c, rivolto a grandi e piccini, ci sarà Artigian-lab, uno spazio dedicato a laboratori e dimostrazioni di mestiere (sartoria, cioccolato, bijoux, legatoria, pelli, ecc.). Per conoscere il programma dei workshop e iscriversi: www.cna.fvg.it (la partecipazione ai workshop è libera e gratuita, ma i posti sono limitati). Sabato 15 settembre ore 11, sotto la Loggia del Lionello, Artigian-Tour, una passeggiata alla scoperta dell’artigianato a Friuli DOC dedicata ai turisti in visita a Udine.

I tour

Sono previsti due tour, in tedesco e in friulano (con Claudio Moretti), della durata di circa due ore, con dimostrazioni, curiosità, assaggi e degustazioni. Oltre alle imprese di via Vittorio Veneto, si visiteranno i laboratori di Sergio Mazzola - Generazioni Orafe, Musivaria, Impronta Creativa e Fucina Longobarda.

“La centralità di CNA in questa edizione significa per noi lavorare a stretto contatto con Confartigianato – commenta il presidente regionale CNA Fvg Nello Coppeto - e rappresentare così, assieme, la voce unica del comparto della PMI artigiana, affinché si recuperino gli antichi mestieri e si valorizzino, soprattutto agli occhi dei giovani, quelli tradizionali a rischio estinzione”.