Lotta alla cimice asiatica, il Governo mette a disposizione 80 milioni di euro

«La Regione ha già avviato le procedure burocratiche che consentiranno anche alle aziende agricole del Friuli Venezia Giulia danneggiate dalla cimice asiatica di accedere ai 40 milioni euro stanziati dal governo per il 2020 e ai 20 milioni annui messi a bilancio per il 2021 e il 2022». Lo ha annunciato l'assessore alle Risorse agroalimentari, forestali e ittiche e alla Montagna, Stefano Zannier, commentando l'esito del primo incontro, avvenuto a Roma, tra gli uffici del ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e i rappresentanti delle Regioni nelle quali è presente l'insetto.

Richieste accolte

«Come avevamo richiesto, attraverso l'ultima Finanziaria nazionale è stata consentito alle imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni a causa della cimice asiatica, che non sono coperte da specifiche polizze assicurative agevolate, di accedere fondo di solidarietà nazionale, la cui capienza è stata appositamente incrementata – ha spiegato Zannier –. In attesa che il governo stabilisca l'esatta ripartizione dei fondi spettanti ad ogni regione, abbiamo già avviato un confronto per definire le linee operative che permetteranno il riconoscimento degli indennizzi».

Fretta

L'assessore ha quindi spiegato che «la Regione, alla luce della deroga concessa rispetto a quanto sancito dal decreto legislativo

102/2004, ha già stilato la delimitazione delle aree danneggiate richiesta dal Ministero e sta predisponendo la delibera di riconoscimento dell'eccezionalità degli eventi entro i termini stabiliti dalla norma, così da accelerare il più possibile l'iter per l'erogazione dei fondi».

Pavan (Coldiretti Fvg)

Un plauso alla Regione, ma anche la sollecitazione a prevedere risorse a favore delle imprese colpite dall’invasione della cimice asiatica. Coldiretti Fvg, con il presidente Michele Pavan, sottolinea con soddisfazione la comunicazione dell’assessore Zannier. «Importante avere agito con tempestività – osserva Pavan –, di fronte alla gravità di un fenomeno che anche lo scorso anno ha determinato gravissimi danni alle nostre imprese, con perdite del raccolto dei frutteti in percentuali che vanno dal 70% al 100%. Le risorse che arriveranno da Roma non saranno dunque sufficienti a coprire le perdite, ed è auspicabile che anche la Regione faccia la sua parte per intervenire a sostegno delle imprese in difficoltà».