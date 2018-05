Chris Froome re della 14° tappa del Giro su uno Zoncolan gremito

E' Chris Froome del Team Sky ad aggiudicarsi la 14° Tappa del Giro d'ITalia, tutto friulano oggi, con il percorso di 186 km che da San Vito al Tagliamento arriva sul monte Zoncolan.

L'ultima salita

Sulla temibile salita finale il britannico stacca tutti a poco meno di quattro chilometri dal traguardo, e resistendo all'assalto di Simon Yates riesce a portare a casa una vittoria che vale doppio, per classifica e morale.

Alle sue spalle, in vetta, Simon Yates, a 6 secondi. Poi Pozzovivo a 23 secondi e Lopez a 26. Non crolla Dumoulin, che perde 37 secondi da Froome e resta ampiamente in corsa per la vittoria di Roma. Dietro di lui Thibaut Pinot, a 42 secondi. Salta Fabio Aru (a 2'23") che dice definitivamente addio ai sogni in rosa.

La classifica generale

La nuova classifica generale, con gli abbuoni, vede Yates al comando con 1'24" su Tom Dumoulin e 1'37 su Pozzovivo. Quarto a 1'46" Thibaut Pinot, mentre Froome sale al quinto posto a 3'10 secondi dal leader. Sesto Miguel Angel Lopez a 3'42", poi Carapaz (maglia bianca) a 3'56", Bennett a 4'04", Pello Bilbao a 4'29" e Konrad a 4'43".

Gallery