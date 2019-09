Cede un pezzo di autostrada, A4 chiusa tra Porto e Latisana

Un avallamento della pavimentazione autostradale si è trasformato, con le abbondanti e forti precipitazioni di ieri, in un cedimento vero e proprio che richiede un immediato intervento di manutenzione.

Il punto interessato è in prossimità dell'interconnessione fra A4 e A28, un'area dove sono in corso i lavori per la costruzione della terza corsia, dove la carreggiata è soggetta a maggior usura. Per consentire agli operatori di Autovie e all'impresa incaricata di intervenire in sicurezza, l'autostrada sarà chiusa da Portogruaro a Latisana, in direzione Trieste, a partire dalle ore 22 e 30 di questa sera - lunedì 9 settembre - fino al termine del lavoro che prevedibilmente durerà fino alle prime ore del mattino di domani, martedì 10.

Autovie conta di riuscire ad aprire per le 5 di domani mattina, ma molto dipenderà dall'estensione dell'intervento. Si tratta, infatti, di scavare nel punto dove si è verificato il cedimento e riempire, per poi gettare il fondo e asfaltare.