Chiude la storica attività di articoli orientali nel cuore di Borgo Stazione

Chiude un'attività storica in un punto nevralgico di Udine, in via Battistig, nel cuore di Borgo Stazione. Si tratta del negozio di articoli orientali di proprietà della famiglia De Bernardo che ha cominciato nel 1974 in via Roma, dopo un ciaggio di alcuni anni in Pakistan.

Nel tempo si sono aggiunti negozi di importazione in via Vittorio Veneto che nel 2004 si sono spostati in via Battistig. I negozi lavorano sull'importazione di oggettistica da India, Nepal, Tahilandia, Bali e Cina: si tratta di vendita all'ingrosso con export in Slovenia, Francia, Spagna e Svizzera. A chiudere sarà Romano Di Bernardo, classe 1929 e appena uscito da un ricovero ospedaliero, ma non il figlio Paolo, che proseguirà l'attività di Buddha Image al civico 54 di via Battistig e della Casa del Tibet e del Nirana Club, sempre sulla strada. In totale sono 1200 i metri quadri di negozi della famiglia Di Bernardo in zona.

Singolare è l'annuncio del figlio Paolo, che ha affisso alcuni cartelli fuori dalle vetrine del negozio, dove non senza un po' di ironia ringrazia amministratori e politici vari.