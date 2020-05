Centri estivi al via da giugno, iscrizioni aperte dalla prossima settimana

I centri estivi a Udine si faranno. Il Comune scioglie gli ultimi dubbi e annuncia l'iniziativa. “Dalla prossima settimana verranno aperte le iscrizioni ai centri estivi del comune di Udine” ha fatto sapere l'assessore all’istruzione Elisa Asia Battaglia. “Finalmente – ha proseguito – le tanto attese linee guida governative sono arrivate e la Regione si è subito attivata con le linee guida regionali e potremmo dare il via dal mese di giugno a questo servizio tanto atteso delle famiglie”. Oggi l’assessore comunale ha incontrato i presidenti di quartiere per condividere le iniziative estive messe in campo dal Comune di Udine a favore dei bambini che verranno illustrate la prossima settimana durante una conferenza stampa.



