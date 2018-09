Centenario della Grande Guerra, il principe Emanuele Filiberto torna in Friuli

Ad un anno e mezzo dalla sua ultima visita, Emanuele Filiberto di Savoia torna in Friuli. Il suo tour si concluderà il 20 settembre, quando parteciperà alle cerimonie di chiusura previste in regione per il centenario della Grande Guerra.

Il programma

Dopo la visita al cimitero militare austro-ungarico di Redipuglia, in compagnia del sindaco giuliano Roberto Dipiazza, il principe si recherà a Trieste per salutare la comunità istriano-fiumana-dalmata, la Risiera di San Sabba e la Foiba di Basovizza. In serata, invece, si recherà al galà di beneficenza organizzato al Castello di Villalta di Fagagna. Un appuntamento pubblico e d'intrattenimento, aperto a chiunque voglia partecipare previo versamento anticipato di 125 euro e rispetto del dress code stabilito (cravatta bianca, cravatta nera, abito scuro, uniforme, decorazioni) . La raccolta fondi è finalizzata al progetto Casa Savoia e all'acquisto di attrezzature per il Centro Medico pedagogico Santa Maria dei Colli di Fraelacco di Tricesimo, Sorelle dei poveri di Santa Caterina da Siena.