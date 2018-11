Porta 50 amici a cena e se ne va senza pagare

Prenota un tavolo per 50 persone per festeggiare una ricorrenza speciale con gli amici. Concorda un menù e una spesa di poco più di 2 mila euro, ma quando si tratta di pagare, rinvia il saldo al giorno dopo, dileguandosi. I fatti sono avvenuti "Al Salice" dove la ristroratrice, dopo aver temporeggiato per qualche giorno, ha inteso l'inganno e ha sporto denuncia.

A smacherere la truffatrice, i carabinieri della Stazione di Cervignano del Friuli che hanno identificato come responsabile una 29enne di etnia rom la quale non aveva saldato il conto, pari a euro 2.200. Inoltre la comitiva, complice qualche bicchiere di troppo, nel corso della cena aveva causato alcuni danni al locale, rompendo tavoli e sedie, per un valore di euro 2.000.

La 29 enne è stata denunciata per danneggiamento ed insolvenza fraudolenta.