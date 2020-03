Un altro caso di coronavirus a Udine: salgono a nove i contagi in Friuli Venezia Giulia

Aumentano ancora: una persona residente a Udine è risultata positiva nel corso della notte al test per il coronavirus. Lo ha reso noto il vicegovernatore con delega alla Salute e alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi nel corso della riunione del Comitato operativo riunitosi nella sede della Protezione civile Fvg di Palmanova.

L'interessato è stato preso in carico dal Sistema sanitario regionale ed, essendo le sue condizioni di salute state dichiarate non gravi, si trova in quarantena domiciliare. Ammontano quindi a 9 i casi in regione (4 a Udine, 3 a Trieste e 2 a Gorizia).