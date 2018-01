Caserma Gdf venduta a prezzo basso, assolti Illy ed ex Giunta

E' stata confermata dalla Corte dei Conti, con il rigetto dell'appello presentato dalla procura regionale del Friuli Venezia Giulia, l'assoluzione dell'ex presidente Riccardo Illy e della Giunta da lui presieduta nella causa legata alla cessione dell'ex caserma della Guardia di Finanza di Tarvisio. ”Ho sempre avuto fiducia nella giustizia e continuo ad averla”, ha dichiarato Illy all'Ansa. ”La mia fiducia – ha aggiunto – oggi viene ripagata, e sarebbe rimasta tale anche se l’esito fosse stato diverso”.

Iil presunto danno erariale

La Procura regionale in primo grado aveva citato in giudizio l'esecutivo stimando un presunto danno di 194 mila euro e reputando il prezzo di vendita della caserma eccessivamente basso. L'ex presidente della Regione, gli assessori e i dirigenti della Giunta regionale furono condannati nel dicembre 2010 a pagare complessivamente un milione 590 mila euro. In quell'occasione Illy fu l’unico dei condannati in primo grado a decidere di impugnare la sentenza. Gli altri decisero, invece, di versare all’erario tra il 10 e il 20% delle somme dovute, avvalendosi di una norma della Finanziaria 2006.

Il futuro

Nelle prossime ore, visto che la sentenza di appello ha riconosciuto l’assenza di condanna e che Illy aveva dichiarato che da questo esito sarebbe potuto dipendere un eventuale suo ritorno in politica, l'imprenditore potrebbe uscire allo scoperto e accettare la sfida che Bolzonello gli ha lanciato per le Primarie del centrosinistra. ”Oggi è stato soltanto rimosso questo ostacolo, null’altro di sostanziale” ha commentato il diretto interessato negando un suo reale interessamento.