Case popolari e fondo affitti: in Fvg si rischia un “caso Lodi”

"Lunedì 29 ottobre 2018 a Trieste andrà in discussione nell'aula del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia il disegno di legge regionale in materia di politiche abitative che prevede irragionevoli discriminazioni a danno dei cittadini extra UE". A dirlo è l'Asgi, l'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione che segue già a Lodi la vicenda delle famiglie escluse da tutte le prestazioni sociali a causa di un regolamento che ha introdotto richieste simili a quelle inserite oggi nell’attuale bozza di riforma regionale sulle politiche abitative.

In particolare, sottolinea Asgi, l’accesso agli alloggi di edilizia pubblica e ai contributi per il sostegno alla locazione sarebbe escluso per chiunque abbia la proprietà di un alloggio “sia in Italia che all’estero”. Proprio per questo, l'Asgi rivolge un appello alle forze politiche regionali e alla società civile affinché si attivino per non far venir meno i principi di uguaglianza e di parità di trattamento tra i cittadini ricordando che "solo grazie a politiche di vera inclusione abitativa si può favorire realmente la coesione sociale e lo sviluppo del territorio regionale".

Cosa prevede il disegno di legge

Spiega Asgi: "Il ddl non tiene conto che la proprietà di un alloggio qualsiasi nel Paese da cui si è emigrati non può pregiudicare in assoluto il diritto al sostegno abitativo nel luogo ove si è emigrati. Se è vero che il divieto viene meno qualora il richiedente produca un “certificato di inagibilità” dell’alloggio, per il migrante sarà normalmente impossibile procurarsi detto certificato, spesso non previsto dalla normativa del paese. Infine, e soprattutto, è previsto che tutti i cittadini extra UE attestino l’inesistenza di proprietà “nel paese di origine e nel paese di provenienza” mediante documentazione rilasciata dalle competenti autorità tradotta e asseverata dall’ autorità consolare italiana in detti paese". Quest’ultima previsione, analoga a quella introdotta nel “caso Lodi”, l'Asgi la giudica particolarmente irragionevole e in contrasto con la normativa vigente perché: