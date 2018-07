Casa: 5,6 milioni a Mediocredito per l'edilizia agevolata

Ammontano a 5,6 milioni di euro gli ulteriori fondi che la Regione ha destinato a banca Mediocredito per finanziare gli interventi di edilizia agevolata in Friuli Venezia Giulia. Lo ha deciso oggi la Giunta, approvando - su

proposta dell'assessore al Territorio Graziano Pizzimenti - una apposita delibera con la quale sono state prenotate le risorse.

Per la competenza relativa al 2018, la Regione aveva previsto in bilancio l'assegnazione a Mediocredito di una cifra pari a 15 milioni di euro, quale quota parte dello stanziamento complessivo di 45,8 milioni di euro già decisi a questo scopo a fine dicembre del 2016. Tuttavia nei primi sei mesi del 2018 Banca Mediocredito ha perfezionato un numero di rapporti contributivi maggiori rispetto a quelli previsti; per questo motivo ha chiesto, oltre

ai 15 milioni di euro già previsti, di anticipare la liquidazione anche di una parte ulteriore di fondi già spettanti pari a 5,6 milioni, con i quali far fronte al maggior numero di richieste.

"Questo provvedimento - ha dichiarato l'assessore Pizzimenti - è la prova tangibile dell'attenzione che ha questa Giunta regionale verso l'edilizia agevolata. La decisione di oggi, infatti, mette a disposizione ancora risorse per rispondere alle attese dei cittadini".