Ladri "disarcionati" dai carabinieri, recuperata merce per 60 mila euro

Nelle scorse ore, all'interno di un capannone industriale, è stata recuperata diversa merce rubata da ignoti nelle scorse settimane. Esattamente sono state trovare e restituite ai legittimi proprietari: una moto Ktm da 125 cc e le ben 12 selle da monta sottratte a due settimane fa dal maneggio con ristorante americano di Aonedis, nel comune di San Daniele del Friuli. Ad individuare il bottino sono stati i carabinieri con un'operazione sinergica che ha coinvolto le stazioni di Campoformido, San Daniele del Friuli e Majano, in collaborazione con il personale del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Pordenone.

I ringraziamenti

La refurtiva, del valore di circa 60.000 euro, è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari. Amos Cozzo del maneggio "La104" ha voluto ringraziare le forze dell'ordine per il recupero della costosa e preziosa refurtiva: "Con estrema gratitudine e ammirazione plaudiamo il Comando dei Carabinieri di Udine e le Stazioni di San Daniele, Maiano e Campoformido per l'eccezionale lavoro svolto e per aver recuperato tutte le selle. Un grazie speciale va ad alcuni Comandanti e amici che hanno fatto per noi l'impossibile".

Il post di Amos Cozzo del maneggio "La104"