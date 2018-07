Blitz dei Nas nelle mense dei centri estivi, pasti sospesi

Distribuzione dei pasti sospesa in sei centri estivi del Friuli Venezia Giulia. La decisione è stata presa dopo i controlli effettuati nelle ultime due settimane dai carabinieri dei Nas. Nessun problema di qualità degli alimenti alla base del provvedimento, ma la mancanza della certificazione “Haccp” tra il personale presente, per valutare le procedure necessarie alla salubrità degli alimenti.

No chiusura

I centri estivi controllati non sono stati chiusi, ma per il momento è stata modificata la modalità di somministrazione dei pasti. I centri estivi, con i loro organizzatori, si stanno operando per sanare la lacuna.

L’operazione

L'operazione del Nas di Udine segue una direttiva del Ministero della Salute che prevede, per questi mesi caldi, dei controlli non solo nei centri estivi per bambini piccoli, ragazzini e adolescenti, ma anche in feste, sagre, colonie e campeggi.