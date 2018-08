Catturata la banda di ladri in fuga nel Medio Friuli

+++ Notizia in aggiornamento +++ Si è conclusa questa sera nei campi di Rivis di Sedegliano la caccia dei tre componenti di quella che si ritiene essera la banda responsabile di molti dei colpi messi a segno negli ultimi giorni nel Medio e nel Basso Friuli, fra Sedegliano, Codropo e Rivignano.

La fuga

La vasta azione dei Carabinieri è iniziata questa mattina quasi in maniera fortuita, quando i militari hanno notato una Opel Astra sospetta in stato di abbandono sul greto del Tagliamento, a pochi metri di distanza da quella che poi è risultata essere l'Audi A8 rubata nei giorni scorsi a Rivignano insieme ad un furgone Iveco (lo stesso proprietario aveva denunciato il furto su Facebook, vedi allegato). Alla vista delle forze dell'ordine, che erano in attesa dei rinforzi da Codroipo, Martignacco, San Daniele e Udine, l'Audi con tre persone a bordo è sfrecciata a tutta velocità dando vita ad un inseguimento terminato con la rocambolesca uscita di strada dei malviventi che sono riusciti comunque a fuggire attraverso le campagne tra Sedegliano, Grions e Turrida.

La cattura

I dettagli che hanno portato ad acciuffare i tre malviventi devono ancora essere resi noti dalle forze dell'ordine. Per ora possiamo parlare solo del fermo del terzetto. Non è ancora noto se il trio è stato arrestato o solamente denunciato. Quello che è certo, invece, è che l'operazione è stata portata a termine anche grazie alla volontà del Comando Provinciale dei Carabinieri di Udine che ha deciso di intensificare i controlli e il pattugliamento del Codroipese dopo i numerosi furti e danneggiamenti verificatisi all'interno di aziende, bar e abitazioni private.

Gallery