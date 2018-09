Maxi retata con i cani antidroga in centro studi a Tolmezzo

Cani antidroga della cinofila di Treviso e venti uomini impegnati per i controlli effettuati a Tolmezzo in zona centro studi. Decine di studenti sono stati sottoposti a verifiche. Ieri, mentre alcuni vigili in divisa bloccavano in via John Lennon il flusso dei ragazzi dal e verso il centro studi, altro personale in borghese fermava i ragazzi che tentavano di sfuggire ai controlli, mentre altri colleghi ancora supportavano il tutto dalla sala operativa grazie alla visione diretta della videosorveglianza.

Gli esiti

Così è stato possibile fermarne alcuni in possesso di stupefacenti. Oltre a questo è stata setacciata la zona della rosta, a ridosso dell’argine del fiume But, con il rinvenimento di hashish in dosi già preparate e controllata con assiduità la stazione delle autocorriere, con agenti saliti anche sui mezzi. Su questi è stato rinvenuto altro stupefacente nelle cappelliere e sono stati realizzati sulle strade alcuni posti di blocco che hanno consentito il fermo di un’altra persona in possesso di droga. Martedì, inoltre, l’attività svolta in appoggio ai carabinieri, ha agevolato l’arresto da parte dei militari di un 22enne del posto. Oggi, dalle 7 del mattino, è stato eseguito il controllo dei passeggeri che arrivavano in stazione, verificando mezzo per mezzo l’eventuale presenza di sostanze stupefacenti.

Le forze in campo

L’operazione è stata coordinata dall'Uti Carnia e ha visto impiegati gli uomini della Polizia locale cinofili di Treviso con due conduttori specializzati, delle polizie locali di Reana e Tarcento, dei carabinieri del Norm di Tolmezzo e della Polizia di Stato del commissariato carnico.

Brollo

Sulla vicenda si è espresso il sindaco Brollo. «Abbiamo fatto arrivare apposta l’unità cinofila della Polizia Locale da Treviso perché in regione non c’è e quando dicevo che avremmo dato una stretta senza precedenti sulla sicurezza non scherzavo: oggi posso dire con orgoglio che per la prima volta a Tolmezzo, in Friuli e, a memoria, probabilmente in regione, abbiamo condotto una inedita operazione anti droga da parte della Polizia Locale con l’utilizzo dei cani».