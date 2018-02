La Tv dei Pozzo cambia nome: da Udinese Tv a Udinews Tv

Udinese Tv, canale in chiaro del digitale terrestre - in onda sul canale 110 del Veneto e Friuli -, cambia denominazione. La notizia è stata annunciata in questi ultimi giorni. Progressivamente da domenica 25 febbraio, per volere dell'editore, l'emittente cambierà nome: da "Udinese Tv" a "Udinews Tv".

Cambio di grafiche, dunque, ma il nuovo logo apparirà sul teleschermo solamente a partire da giovedi' 1 marzo. La decisione è stata presa dalla famiglia Pozzo in seguito ad un'altra notizia, l'Autorità garante ha concesso infatti all'Udinese Calcio la licenza per poter essere fornitrice di contenuti.

Per l'emittente si tratta del terzo nome in sei anni. Nel 2012 era infatti nata come Udinese Channel, primo canale in chiaro d'Italia di una squadra di calcio di Serie A. Via via quell'idea esclusivamente sportiva - nata nel lontano 2008 - è mutata e ha fatto posto ad un palinsesto sempre più generalista e ad una programmazione improntata all'informazione e all'intrattenimento. Scelte che hanno dato i propri frutti in quanto a seguito e che hanno lanciato la "tv dei Pozzo" a guardare sempre più da vicino la leadership di Telefriuli, storico canale del Friuli Venezia Giulia arrivato al suo 40imo anno di età.