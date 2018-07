Cambio di sede a Cervignano per lo Sportello dell"Amministratore di sostegno

Spostamento di sede a Cervignano per lo Sportello di promozione e supporto all'istituto dell'Amministratore di Sostegno, gestito dalla cooperativa sociale Hattiva Lab per conto dell’Uti Agro Aquileiese. Il servizio da questo mese si ètrasferito in via Roma, 54 (nello stesso stabile dell’Inps) presso l’Ufficio di Servizio Sociale (attivo il venerdì dalle 9 alle 13, tel. 0432.566159 - sportelloads.cervignano@gmail. com); a Palmanova lo sportello resta invece nel Palazzo del Comune, in piazza Grande 1 (mercoledì dalle 14 alle 18 - tel. 0432.566159 da utilizzare solo in orario di apertura dello sportello).

Su questa figura - ancora poco conosciuta, eppure utile e sempre più necessaria, poiché fornisce un servizio importante alle persone anziane o svantaggiate – l’UTI Agro Aquileiese e Hattiva Lab stanno organizzando percorsi formativi a partire dall’autunno, coadiuvati da assistenti sociali del territorio, finalizzati a sensibilizzare la popolazione. A Cervignano e a Palmanova nel primo semestre 2018 si sono rivolti 94 utenti, per un numero di contatti pari a 189. Dall’avvio del servizio, un anno fa, i contatti contatti sono stati 315, gli utenti 173, con un trend in crescita per i prossimi mesi.

Soddisfatto del numero di accessi e della qualità del servizio, il presidente dell’UTI Agro Aquileiese Gianluigi Savino ritiene “ottima la nuova collocazione dello sportello, nella storica sede di via Roma a Cervignano del Friuli, a stretto contatto con i servizi di segretariato sociale, per un lavoro ancora più integrato tra sportello e servizi sociali dei comuni”.

Info su sportello Ads

Attivato dall'UTI Agro Aquileiese - comprendente i comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Campolongo Tapogliano, Cervignano del Friuli, Chiopris-Viscone, Fiumicello, Gonars, Palmanova, Ruda, Santa Maria la Longa, San Vito al Torre, Terzo d'Aquileia, Torviscosa, Trivignano Udinese, Villa Vicentina e Visco -, lo sportello ha la finalità di informare ed orientare gratuitamente i cittadini dei comuni dell’Ambito di Cervignano del Friuli sull'istituto dell'Amministratore di Sostegno e di facilitare il coordinamento tra gli utenti, il tribunale e i servizi territoriali coinvolti. Lo Sportello fornisce inoltre supporto ai cittadini nella compilazione e presentazione della domanda (“ricorso”) per la nomina di un amministratore di sostegno e nei successivi rapporti con il Tribunale. Dal 2014, infatti, non è più obbligatoria l’assistenza del legale per avviare il procedimento; i cittadini possono quindi presentare autonomamente la domanda, compilando l’apposito modello di ricorso, e depositandolo poi presso la Cancelleria competente (moduli scaricabili dal sito di Hattiva Lab, reperibili anche presso la Cancelleria Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Udine o gli sportelli dislocati sul territorio). Per appuntamenti: 0432/566159.