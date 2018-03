Cade con il parapendio e si schianta su un albero

Cade con il parapendio a motore nei dintorni di Malisana di Torviscosa, in località Baiana, mentre cerca di decollare. L’incidente ha coinvolto una donna di 51 anni, rimasta ferita dopo l’impatto con un pioppo. Non è in pericolo di vita. L’episodio si è verificato verso le 16 di oggi. La ferita è stata soccorsa dalla equipe medica dell'elicottero del 118, che l'ha trasportata al Santa Maria della Misericordia di Udine. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Torviscosa, sul posto per i rilievi.