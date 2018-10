Cadavere nel fiume ad Aquileia, il tatuaggio è stato associato a un uomo

Dopo quasi una settimana il giallo di Aquileia pare essere a una svolta. I carabinieri della Compagnia di Palmanova, comandati dal capitano Stefano Bortone, sono stati contattati da alcuni residenti della zona che avrebbero riconosciuto il tatuaggio sull'avambraccio sinistro del cadavere ritorvato nel fiume Terzo e la bicicletta rinvenuta nella zona del corso d'acqua.

Si attende l'autopsia

Sul caso non ci sono ancora conferme ufficiali e i militari non si sbilanciano, ma la soluzione sembra essere alla portata degli inquirenti. Per saperne di più occorreranno ulteriori approfondimenti che impegneranno gli specialisti nel corso di tutto questo week end. Poi, nei primi giorni della prossima settimana, verrà eseguita l'autopsia, i cui risultati daranno un contributo sostanziale per chiarire la vicenda.