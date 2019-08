Per fuggire dalla polizia si butta nella roggia in via Zanon

Fermato dalla polizia per un controllo nella zona di via Valvason verso le 21 e 30 di sabato è fuggito lungo via Zanon, immergendosi nella roggia, convinto probabilmente di riuscire a nascondersi. La tattica non ha però sortito gli effetti desiderati. Così il 27enne originario del Ghana protagonista della vicenda, destinatario di un provvedimento di espulsione dal nostro paese, è stato convinto dagli agenti - intervenuti con tre pattuglie - a uscire dal corso d'acqua. Prima "tuffarsi" e arrivare all'altezza del ponticello che conduce in Galleria Bardelli si era denudato, rimanendo in mutande. Sul posto, oltre ai poliziotti, vigili del fuoco e personale sanitario con un'ambulanza. L'uomo è stato denunciato.