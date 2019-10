Il Comune sperimenta: nuovo via per due linee di bus navetta verso il centro

Due linee circolari – una a Nord e l'altra a Sud – che avvicinino i passeggeri il più possibile al centro città e che non siano costituite da mezzi pesanti, ma da bus navetta o al massimo da minibus (pre preservare i manti stradali percorsi e per produrre meno inquinamento). L'iniziativa, che aveva già avuto una sua genesi presto abortita a causa dei cantieri in via Aquileia e via Gemona, verrà riproposta a partire dal primo novembre. La «fase sperimentale (finanziata dalla Regione)» si concluderà il 31 dicembre. L'annuncio è del vice sindaco Loris Michelini.

La logica

«Ci serve questa iniziativa per valutarne l'impatto e per capire come definire il nuovo assetto del trasporto pubblico locale, fermo ormai da 26 anni» spiega Michelini. «Considerando che l'intenzione è qulla di avere via Mercatovecchio pedonale ci serve una sorta di sostitutivo di quello che era il vecchio tratto che faceva la linea 1 (che continuerà a esistere, passando – come fa ora – da piazza Primo Maggio). Così abbiamo elaborato l'idea di due circuiti cittadini, concentrando le corse negli orari "da ufficio". La Saf monitorerà la situazione, poi si valuterà cosa fare».

I percorsi

Nord

Via Pieri

Via Martignacco

Via di Toppo

Via Gemona

Piazza San Cristoforo

Via Gemona

Piazzale Osoppo

Via San Daniele

Piazzale Diacono

Via Martignacco

Via Cotonificio

Via Pieri

Sud

Stazione ferroviaria

Viale Europa unita

Viale Ungheria

Piazza del Patriarcato

Via Manin

Via Vittorio Veneto

Via Aquileia

Viale Leopardi

Via Caterina Percoto

Stazione ferroviaria

Orari

Sud: dalle 8 e 30 alle 11.30 e dalle 15 alle 18.30

Nord: dalle 9 alle 11.30 e dalle 15 alle 18.30

Frequenza

Nord ogni 22’ minuti, Sud ogni 20’ minuti