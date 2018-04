Bullismo allo Stringher, studente ferisce il suo professore

Un compito non svolto, un battibecco come tanti nel percorso scolastico di un alunno. L'alunno però ha reagito a quel rimprovero con la violenza aggredendo l'insegnante che è caduto a terra fratturandosi un dito e causandosi diverse contusioni alle gambe, come riportato dal Messaggero Veneto nell'artcolo del giornalista Christian Seu.

L'episodio

Era il 14 aprile quando l'episodio ha preso forma nelle aule dell'Istituto Stringher di Udine. Secondo quanto riportato, il diverbio sarebbe scaturito dal fatto che lo studente non avrebbe eseguito un compito come da indicazioni del professore, che lo ha quindi ripreso.

Quindici giorni di prognosi per il docente che si è visto costretto a ricorrere alle cure dei medici del pronto soccorso: cadendo a terra infatti, si è procurato la frattura di un dito e contusioni alle gambe.

Il compito

Il compito, secondo quanto si apprende, avrebbe riguardato la trasformazione di un documento in una presentazione Power Point. Dopo il diverbio l'alunno sarebbe quindi uscito dalla classe per rientrare poi pochi istanti dopo. Alla richiesta del professore di restare fuori dall'aula, lo avrebbe ignorato rientrando in classe e scagliandosi pochi minuti dopo contro il professore di 60 anni. Qui, dopo un acceso diverbio, il giovane sarebbe passato alle mani spingendo l'insegnante a terra.

Interpellata in due occasioni la dirigente scolastica dello Stringher, Anna Maria Zilli, ha preferito non rilasciare dichiarazioni sull’episodio, riservandosi di approfondire i termini della vicenda alla ripresa delle lezioni dopo il ponte del Primo maggio.