Buca tra via Bezzecca e via Caprera, due cittadini pescano nell'asfalto

L'ironia per sottolineare il ritardo nelle operazioni di manutenzione stradale. Dopo la piccola voragine di via Santa Chiara che un mese fa era stata riempita e coperta da qualche residente con un vaso di fiori (si vedano in merito i post in basso che alcuni consiglieri comunali avevano dedicato alla vicenda), qualche altro cittadino ha giocato con la fantasia per portare i riflettori sulla piccola buca presente da due mesi tra via Bezzecca e via Caprera, non lontano dal Parco Moretti, transennata ma ancora mai riparata.

Come riferito dal Messaggero Veneto, Alberto Missoni, un grande amante della pesca, ieri ha proposto una fotografia sul suo profilo Facebook in cui lo si vede, insieme ad un amico, intento a pescare con il filo della canna da pesca inserito nella piccola cavità sottorranea, proprio come si è soliti fare nei paesi nordici, lungo i fiumi o i laghi ghiacciati, per esercitare la famosa pesca sul ghiaccio.