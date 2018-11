Bomba d'acqua sul Friuli Collinare e Udine

Una vera e propria bomba d’acqua si è abbattuta questa mattina sul Friuli Collinare.

Auto in panne

Disagi si sono registrati soprattutto nel tarcentino dove un'auto, condotta da una donna, è rimasta bloccata in un sottopasso. Fortunatamente la conducente è rimasta illesa, uscendo autonomamente dal veicolo.

Incidente in autostrada

Scendendo verso Udine anche a Reana le forte precipitazioni hanno creato fenomeni di acquaplaning e nel capoluogo Friulano, in tangenziale, c’è stata una fuoriuscita autonoma di una macchina, all’altezza dello svincolo per viale Venezia in direzione sud. Sul posto il 118 e le forze dell'ordine per il recupero del mezzo e la gestione del traffico veicolare. In città rallentamenti in piazzale Osoppo e tombini in difficoltà in via Baldasseria Media.

Tombini impazziti

A Tavagnacco, i vigili del fuoco sono intervenuto per mettere in sicurezza una abitazione tra via Mulin Nuovo e via Fusine e lo svincolo che porta da Adegliacco verso Viale Tricesimo. +++ in aggiornamento +++