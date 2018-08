Friuli "snobbato", la Moretti gira lo spot in Istria

Se qualche anno fa aveste bevuto Moretti sareste stati proiettati immediatamente a Udine. Da qualche anno a questa parte invece sembra che tutto sia cambiato. L'esempio di questi giorni è la campagna pubblicitaria per il mercato britannico, dal titolo "Time for what matters" (il tempo per le cose importanti ndr) lanciata il 20 luglio sui social.

La Moretti "olandese"

L'azienda, che dal 1996 è di proprietà della olandese Heineken, ha scelto la location della sentinella dell'Istria (così viene chiamata Buie a causa dei due campanili ndr) con ogni probabilità per l'architettura di origine veneziana che tanto ricorda il Bel Paese e, con un po' di malizia, anche per i costi di produzione certamente minori rispetto al mercato italiano.

Lo spot

Al di là dei dettagli, lo spot è la classica immagine del contrasto tra la vita frenetica che il mondo del lavoro impone, e la spensieratezza di un pranzo in famiglia. Ci sono bottiglie di birra che vengono legate a delle corde e passate da un balcone all'altro, in una neanche tanto immaginaria festa di paese. Buie si vede molto bene nei primi secondi dello spot, poi tutto sembra svanire, se non fosse per le incofondibili stradine istriane e per un'atmosfera conviviale che a Buie e dintorni è ancora così.

articolo tratto da TriestePrima