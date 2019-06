In Friuli Venezia Giulia scoperti 1,3 miliardi di euro sottratti a tassazione

Le Fiamme Gialle fanno festa. Oggi infatti si è celebrato il 245° Anniversario della fondazione della Guardia di Finanza, e anche al comando di via Giuseppe Giusti si è tenuta una cerimonia, momento ideale per fare un bilancio dell'attività dei finanzieri.

I numeri

Ammontano a 1,3 miliardi di euro gli imponibili sottratti a tassazione scoperti dai Reparti della Guardia di Finanza in Friuli Venezia Giulia dal 1 gennaio 2018 al 31 maggio 2019, periodo in cui sono stati eseguiti 2.163 interventi ispettivi. L'Iva corrispondente evasa è di oltre 252 milioni di euro. Sono state inoltre denunciate 376 persone responsabili di reati fiscali, di cui 9 in arresto. Infine, sono stati scoperti 457 evasori totali, soprattutto nel settore dei servizi casa e persona. Sono i dati resi noti dalla Guardia di Finanza alle celebrazioni per il 245/o Anniversario Fondazione del Corpo.

I riconoscimenti

Successivamente sono state consegnate, ad alcuni militari particolarmente distintisi in operazioni di servizio, ricompense di carattere morale.

I premiati