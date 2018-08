Bicibus Udine-Grado-Udine: intensificato il servizio estivo

Dedicato agli amanti del turismo “slow” e delle due ruote, il servizio estivo “Bicibus” SAF lungo la linea Udine - Palmanova - Aquileia - Grado intensifica la frequenza. Visto il sempre maggiore gradimento, il servizio giornaliero del bus con carrelli portabici sarà esteso fino al 19 agosto. Resterà poi attivo fino al 9 settembre tutti i weekend.

Attivato in coordinamento con PromoTurismo Fvg e FUC - Ferrovie Udine Cividale, il progetto intermodale treno+bus+bici fornisce un servizio di trasporto pubblico di supporto ai ciclisti lungo la ciclovia Alpe Adria Radweg. Si percorre la tratta Villach-Udine-Palmanova- Aquileia-Grado utilizzando il treno transfrontaliero Mi.co.tra che collega giornalmente Udine a Villach e viceversa (sabato e festivi il treno arriva fino a Trieste) e il Bicibus SAF con carrello con capienza fino a 45 biciclette (due corse di andata e due di ritorno Udine-Grado, anche in coincidenza con il Micotra).

Inoltre, in collaborazione con Promoturismo Fvg e altri operatori di trasporto pubblico, da luglio sono stati inseriti nuovi percorsi (attivi sabato e festivi fino al 9 settembre) per sostenere il traffico cicloturistico in regione. BiciBus SAF collega infatti le località balneari Grado-Lignano via Marano, da dove si può anche scegliere la via del mare, con la motonave per Lignano e viceversa, e quelle montane di Tolmezzo-Resiutta-Carnia- Venzone. Inoltre è attivo il prolungamento della corsa Grado-Udine fino a Cividale del Friuli.

È obbligatoria la prenotazione entro il giorno feriale precedente al viaggio. Tutte le informazioni sul sito www.saf.ud.it - Orari - Bicibus 2018. Il trasporto della bicicletta è incluso nel prezzo del biglietto di corsa semplice per il bus, mentre sulla motonave è previsto un sovrapprezzo. Per maggiori info: call center SAF 800 915303 (da fisso) +39 0432 524406 (da mobile), dal lunedì al venerdì 8.30-12.30 / 14.30-17.30; sabato 8.30-12.30.